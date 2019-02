Defesa Civil de Fabriciano alerta sobre os perigos do período chuvoso

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Defesa Civil, iniciou nesta quinta-feira (19), uma campanha contra deslizamentos e inundações nas áreas de riscos do município. Os bairros e escolas estão sendo visitados pela equipe da Defesa Civil e Meio Ambiente, além do apoio da Policia Militar e Corpo de Bombeiros. A campanha se estende até o fim do mês de março. O objetivo é alertar os munícipes sobre os perigos do período chuvoso.

Além das escolas, as equipes farão visitas nas Unidades Básicas de Saúde com palestras e vídeos de conscientização. Os bairros que receberão uma atenção especial são Padre Rocha, São Domingos, Recanto Verde, Manoel Maia, Santa Cruz, Santa Luzia, Santa Rita, JK, Nova Tijuca, Morro do Carmo, Santa Terezinha I e II, Caladinho de Baixo e Cima, Morada do Vale, Universitário, Pedreira, Judith Bhering e Surinan.

BLITZ EDUCATIVA

Na próxima segunda-feira (25), a partir das 9h, será realizada uma blitz educativa na rua Maria Matos, no centro da cidade. A ação será feita com panfletagem e orientações para ações preventivas no período de chuva.

A Gerente da Defesa Civil, Daniele Marise, explica a importância de levar a campanha aos bairros e ter o contato com os cidadãos. “A campanha é de grande valia, pois se conscientizarmos a população antecipadamente dos riscos que o período chuvoso pode trazer para o cidadão, diminuiremos consideravelmente o número de ocorrências. Vale ressaltar que em as pessoas residentes em áreas de risco estão mais vulneráveis a essa situação, por esse motivo, nosso foco maior será nesses locais. Contamos com o apoio da população, pois Defesa Civil somos todos nós,” finalizou.

CAMPANHA NOS CRAS

No mês de março a equipe da Defesa Civil continuará com a campanha nos territórios dos Centros de Referencia de Assistência Social – CRAS, com o foco nos beneficiários de cada território.

DEFESA CIVIL

A Defesa Civil de Coronel Fabriciano atua na prevenção de riscos e no monitoramento contínuo a fim de evitar ou amenizar desastres naturais, prestando assistência à população por meio de ações reconstrutivas em casos extraordinários.

Para mais informações, o cidadão pode procurar a Defesa Civil que se localiza na rua Nova Almeida, n° 60, bairro Giovannini, o horário de funcionamento é de 07h às 16h, ou ligar para o telefone (31) 3846-7702, 199 ou 193.