Despenca a audiência da Globo Internacional. Emissora deixa de ser transmitida no Japão

Para um canal se manter na grade de alguma operadora de tv por assinatura, seja aqui no Brasil, Estados Unidos, Europa ou mesmo no Japão, é necessário que ele seja viável economicamente. Desta forma, ou o canal dá lucro para a operadora em que ele está inserido ou a emissora paga para se manter na grade da operadora. Este é o drama vivido pela TV Globo Internacional, que deixou de transmitir o seu sinal para o Japão, segundo revela o site GPS Pesquiza, especializado em TV por assinatura.

O número de assinantes brasileiros residentes no Japão que assinavam a TV Globo caiu expressivamente. Os imigrantes brasileiros de lá querem uma programação de conteúdo “conservador”, principalmente que respeite os valores familiares – quesitos muito prezados no Japão.

REJEIÇÃO

A Globo exagerou em ofertar um conteúdo progressista para os seus assinantes no ‘País do Sol Nascente’. Fez pior, exagerou em tentar mudar a opinião dos brasileiros lá residentes, que votaram maciçamente para a eleição de um governo conversador no Brasil – ou, como a Globo gosta de classificar em sua programação, de extrema direita.

O que vem ocorrendo no Japão pode se tornar uma onda, atingindo outros mercados da Globo do mundo. Tem havido um aumento muito expressivo no cancelamento das assinaturas do sinal da Globo Internacional também em outros países. Como no Japão, a maioria dos imigrantes não se identifica mais com conteúdo ofertado pela Globo Internacional.

A direção da TV Globo analisa outras estratégias para voltar a vender a sua programação para o que ainda lhe resta de público no Japão. Uma das alternativas, será a parceria com plataformas online de terceiros e até mesmo o lançamento da sua própria plataforma GloboPlay em solo japonês. Este tipo de atividade pode ser gerido em sua maior parte aqui do Brasil, com um décimo do custo do que se teria para manter o seu sinal de TV tradicional no Japão. O site GPS Pesquiza informa ainda que Globo se justifica afirmando a necessidade de competir em pé de igualdade com outros grandes players do setor, como a Netflix.