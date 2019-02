Dicas de direção defensiva para quem vai pegar a estrada no Carnaval

Com a proximidade do Carnaval, muitas pessoas se deslocam de carro para viajar. E, sobretudo neste período, é importante fortalecer a conscientização sobre a direção defensiva, ressalta o diretor do Porto Seguro Auto, Jaime Soares. “A direção defensiva é um dos conteúdos aplicados durante o curso nos Centros de Formação de Condutor, mas com o tempo, pode ocorrer de os condutores esquecerem as medidas de segurança”, explica. Para alertar todos que vão pegar a estrada, ele dá dicas para os motoristas evitarem transtornos durante a viagem. Confira:

Condições do automóvel – Antes de qualquer viagem, é imprescindível fazer uma revisão preventiva. Por conta disso, é necessário averiguar faróis, pneus, freios, óleo do motor e lanternas. A manutenção periódica pode evitar falhas mecânicas no carro e possíveis acidentes, por isso, é importante que o motorista procure uma oficina de segurança para a realização da manutenção preventiva. Os Centros Automotivos Porto Seguro oferecem o serviço para segurados e não segurados, e no Carnaval, oferecem pacotes com valores diferenciados. Aquaplanagem – No verão, as fortes chuvas podem ocasionar aquaplanagem nas estradas. E esse é um dos motivos que mais causam acidentes. Por isso, quando o condutor enfrentar uma situação como essa é importante que ele não freie, tire o pé do acelerador e mantenha o controle do volante, sem fazer movimentos bruscos, até o veículo recuperar a aderência. Acelerar ou frear, pode resultar em um acidente. Mantenha uma distância segura dos outros veículos – Manter uma distância segura lateral e frontal dos demais veículos, além de garantir a segurança de todos que estão no carro, é uma lei de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito. Ou seja, a atitude além de evitar acidentes, evita multas de trânsito. Dirija de acordo com a velocidade permitida – A alta velocidade é um dos fatores que mais contribuem para os acidentes de trânsito. Para conseguir curtir o Carnaval, não tenha pressa e preze pela sua vida e de todos que estão nas estradas. Baixe o App Trânsito+gentil – Um aplicativo que pode te ajudar a dirigir com responsabilidade e ganhar descontos no seguro Auto. Trata-se de um app que usa de cinco variáveis para avaliar a performance do condutor: aceleração, frenagem, velocidade, curvas e uso do celular ao volante. O bom desempenho, somado à condução com responsabilidade, pode dar ao motorista de 18 a 24 anos descontos de até 35 % no seguro e prêmios de até R$ 4 mil.