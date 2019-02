Estádio Ipatingão recebe melhorias para grandes jogos

Através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, a Prefeitura de Ipatinga vem melhorando cada vez mais a infraestrutura do estádio João Lamego Netto, o Ipatingão, para receber os torcedores em grandes jogos.

No momento está acontecendo uma intervenção nas arquibancadas, com instalação de novas cadeiras e realinhamento.

Os corredores demarcados pelo Corpo de Bombeiros continuarão sendo respeitados e, assim, a estética do estádio vai se transformando aos poucos.

Neste sábado (23), o gigante do Parque Ipanema irá receber o jogo entre Ipatinga FC e América de Teófilo Otoni, às 16h, pelo Módulo II do Campeonato Mineiro.

Na quinta-feira (28), às 19h30, o Ipatinga FC volta a jogar no Ipatingão, desta vez contra o CAP Uberlândia.

Ainda pela primeira fase do Campeonato Mineiro do Módulo II, o Tigre irá jogar no Ipatingão contra o Athletic de São João Del-Rei, dia 23 de março, e o Uberlândia, no dia 13 de abril. Caso a equipe passe de fase, poderá realizar ainda mais jogos no estádio este ano.

O Tombense, da Zona da Mata, que jogará o Módulo I, já manifestou interesse de jogar no estádio caso se classifique para as fases seguintes e venha a ser mandante contra um dos grandes, no caso Atlético ou Cruzeiro, seja nas quartas-de-final, na semifinal ou decisão. Graças à atenção dada ao complexo esportivo em relação a aspectos de segurança, atualmente a capacidade de público do Ipatingão é de 22.500 pessoas.

O gerente do estádio, Elder Teixeira, explicou que a equipe lotada no Ipatingão vem atuando em cumprimento a determinações do prefeito Nardyello Rocha, que recomendou todo empenho para que a estrutura galgue novos degraus de qualidade, uma vez que existe a possibilidade de outras equipes de peso mandarem seus jogos na cidade.

“A intenção do prefeito é trazer grandes jogos prá cá, para fomentar ainda mais nossa economia”, pontuou Elder.