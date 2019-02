Fabriciano adota novo sistema de emissão de nota fiscal

A Prefeitura de Coronel Fabriciano adotará um novo sistema de emissão de NFS-e – Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – e geração de ISSQN – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza. A mudança ocorrerá a partir do dia 11 de março, quando o novo sistema estará disponível para contadores e prestadores de serviços. De acordo com o secretário da pasta, Wander Ulhôa, o novo sistema será funcional. “O nosso objetivo é que este sistema que estamos adotando possa integrar os serviços que já oferecemos, como a emissão de nota fiscal e sistema tributário”, disse.

A recomendação é que os contadores que precisarem fazer a emissão de nota fiscal, providenciem o serviço antes da troca do sistema que será interrompido no dia 08 de março às 18h, e já a partir do dia 11/03 às 08h já inicia o novo sistema.

TREINAMENTO

Para que servidores e contadores não tenham dificuldades de entender o novo sistema, será realizada capacitação no auditório da Secretaria de Governança de Assistência Social na rua Duque de Caxias, 366 – 2º andar – Centro, nos dias 21 e 22 de fevereiro de 9h às 12h.

INFORMAÇÕES

Outras informações poderão ser obtidas no setor de Fiscalização Tributária pelo telefone 3846-7033, no horário de 12h às 17h30, ou pelo e-mail fiscal.tributos@fabriciano.mg.gov.br.