Fabriciano: Jovens em situação de vulnerabilidade social concluem curso profissionalizante

A prefeitura de Coronel Fabriciano, realiza nesta quinta-feira (14), a partir das 19h, no Salão Paroquial, uma cerimônia de encerramento do projeto “Ressignificando Vidas”. Com o objetivo de possibilitar um novo significado à vida de adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas em meio aberto, o projeto ofertou cursos de qualificação profissional de soldador e mecânico montador.

Os adolescentes foram encaminhados pelo juiz para o Centro de Referência Especializada de Assistência Social (Creas) para o cumprimento de medidas socioeducativas, e foram acompanhados por uma equipe psicossocial. Dos 26 adolescentes inseridos no projeto, 23 deles receberão o diploma, alguns inclusive já receberam propostas de trabalho.

A jovem Nathally Amanda de 18 anos, fala que o projeto é de grande importância para todos, pois os ajuda no ingresso ao mercado de trabalho. “Para mim foi uma ótima oportunidade, só tenho a agradecer, gostei muito de participar e se Deus quiser vai abrir portas de emprego não só para mim, mas para todos. O curso serviu para mudar meu comportamento e a minha mente,” afirma.

O projeto foi custeado com recursos do Fundo da Infância e Adolescência (FIA), que é um fundo criado por lei, que busca captar recursos que serão destinados especificamente para área da infância e adolescência, tendo a finalidade de financiar programas, projetos e ações.

Para o professor de Soldagem, Daniel Alves Teles, o projeto é de grande relevância para a vida desses adolescentes. “O projeto resgata a vida profissional e social dos jovens participantes. É o sonho de todos e a oportunidade de atuarem ativamente na sociedade como trabalhadores,” conclui.

“É com muita satisfação que participamos dessa formatura, o resultado desse trabalho de sucesso será colhido pelas famílias e por toda a comunidade. O projeto transcendeu todas as expectativas,” explica a Secretária de Governança de Assistência Social, Letícia Fernandes Godinho.