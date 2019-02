Fabriciano realiza 1º Pré-conferência Municipal da Saúde de 2019

Será realizada nesta quinta-feira (28), a 1º Pré-conferência Municipal da Saúde de 2019 de Coronel Fabriciano. O evento irá ocorrer no Vivaidade, às 18h, e tem como objetivo tirar diretrizes para a Conferência Estadual e Nacional.

A Pré-conferência irá abordar o tema “Democracia e Saúde: Saúde como Direito, e Consolidação e Financiamento do SUS”. Ao todo serão realizadas seis pré-conferências de acordo com os setores do município. O primeiro será o setor I, que abrange Bela Vista, Bom Jesus, Centro, Dom Helvécio, Manoel Domingos, Nazaré, Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora do Carmo, Nova Tijuca, Professores, Santa Helena, Santa Terezinha I e Todos os Santos.

As Conferências de Saúde tem sua relevância reconhecida para o fortalecimento democrático de participação social na gestão do SUS e para a construção de diretrizes na formulação de políticas públicas de saúde que atendem às necessidades da população. Constituem-se, portanto, como espaços potentes de participação politica da população em defesa da saúde.

Nesta 1º Pré-conferência serão debatidos dois desafios para a defesa da saúde. O primeiro desafio diz respeito aos princípios e diretrizes do SUS. O segundo desafio, trata da formulação de políticas que possam desenvolver o SUS na direção da superação de desafios.

De acordo com o Regime da 16º CNS, aprovado pela Resolução CNS nº 594, de 9 de agosto de 2018, a etapa Estadual e do Distrito Federal deverão eleger Delegadas e Delegados que participarão da Etapa Nacional. Dessa forma, 50% dos participantes serão representantes dos Usuários, 25% representantes dos Trabalhadores da Saúde e 25% representantes de Gestores e Prestadores de Serviços de Saúde.