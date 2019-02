Fabriciano realiza capacitação de integração para ACE e ACS

A Prefeitura de Coronel Fabriciano realizou nesta quinta-feira (14), um treinamento para novos Agentes de Controle a Endemias (ACE) e Agentes Comunitário de Saúde (ACS) do município. O objetivo principal do treinamento foi promover a integração da Vigilância em Saúde e Atenção Básica, visando alinhar todas as demandas da cidade.

Para abrir o treinamento, o Secretário de Governança da Saúde, Ricardo Cacau, ressaltou a importância do trabalho de cada ACE e ACS, como a realização de vistorias domiciliares, levantamentos técnicos, ambientais e familiares. “É fundamental a participação e fortalecimento de todos os agentes para melhorar a maneira de abordar o usuário, pois, dessa forma, é possível ter uma saúde pública mais forte e que alcance bons resultados”, explicou.

De acordo com o Educador do Setor de Endemias, Walter Gonçalves, é de grande relevância essa integração para melhores resultados na saúde em geral. “Isso vai trazer muitos benefícios tanto para os ACE e ACS, como para a população em geral, pois, com o trabalho integrado, os agentes terão uma mesma visão de proteção e promoção à saúde”, disse.

O treinamento abordou temáticas das endemias do município como arboviroses, leishmanioses, esquistossomose, doença de chagas, entre outros. A Gerente de Vigilância em Saúde, Vânia Tavares, informou que essa capacitação ocorrerá durante todo o ano, em períodos distintos. “Nesta capacitação percebemos que os novos ACE e ACS estão empenhados para executar um trabalho que irá agradar muito os munícipes. A saúde na cidade só tem a ganhar”, concluiu.

A Agente Comunitária da Saúde, Sara de Sousa, destacou o valor desse treinamento não só para o trabalho, mas também para a vida secular. “Sou grata a essa gestão por proporcionar essa oportunidade de agregar conhecimentos, e nos sentirmos valorizados. Excelente experiência e tarde muito proveitosa”, disse.