Fabriciano recebe unidade móvel do ‘Odonto Sesc’

A unidade móvel ‘Odonto Sesc’, já instalada em Coronel Fabriciano na Praça da Estação, tem por objetivo atender o trabalhador do comércio varejista e atacadista de bens e serviços, seus dependentes e a comunidade em geral. Trata-se de um projeto de saúde bucal itinerante, em parceria com o Sindcomércio Vale do Aço e a Prefeitura Municipal. A expectativa é que se ofereça, gratuitamente, aproximadamente 7 mil procedimentos odontológicos até o próximo 24 de abril.

A unidade móvel ‘Odonto Sesc’ está estruturada em uma carreta, e os atendimentos iniciarão nesta quinta-feira (21). O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h. Serão realizados procedimentos como tratamento de canal (dentes anteriores), cirurgias simples (extração dentária e restos radiculares), remoção de tártaro, limpeza e escovação supervisionada, além de radiografias para aqueles em tratamento.

A seleção de pacientes já foi feita pela Secretaria Municipal de Saúde. O acolhimento dos 130 primeiros aconteceu nesta segunda-feira (18), no Salão Paroquial do município, onde foram realizados os agendamentos das consultas com orientações sobre os atendimentos oferecidos.

“Sabemos que há dificuldades financeiras nos municípios de nossa região e, em alguns casos, também existe falta de aparato técnico e profissional na área de saúde, por exemplo, deixando a população carente desassistida. O Sesc é o braço social do sistema do comércio e tem se desdobrado para chegar a todas as cidades de Minas. São muitos os pedidos, e ter nossa região contemplada com uma carreta da saúde nos deixou muito felizes”, comemora José Maria Facundes, presidente do Sindcomércio e responsável por viabilizar, junto ao Sesc, o destaque da carreta para Fabriciano.