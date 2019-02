Falece o médico Abner Souza Pena, pioneiro na oftalmologia do Vale do Aço

Faleceu aos 86 anos, no início da manhã desta segunda-feira (25), no Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, onde estava internado, o médico Abner de Souza Pena. Ele foi um dos primeiros oftalmologistas a clinicar na Região Metropolitana do Vale do Aço, no início dos anos 60.

O velório será realizado a partir das 15h, na Primeira Igreja Batista de Coronel Fabriciano, próximo ao Banco do Brasil no Centro da cidade. O culto fúnebre será amanhã (16), às 13 horas e o sepultamento, às 14 h, no Cemitério Senhor do Bonfim, no Bairro Belvedere em Coronel Fabriciano.