Fevereiro Roxo prossegue em Timóteo

A campanha Fevereiro Roxo, que visa a conscientização sobre o Mal de Alzheimer, prossegue na Rede Municipal de Saúde de Timóteo. Nesta segunda-feira (18), foi realizada uma palestra na Equipe de Saúde da Família do Ana Moura. O enfermeiro Thiago Quintão abordou de forma clara e dinâmica a importância da campanha Fevereiro Roxo que enfoca os temas Alzheimer, lúpus e fibromialgia.

Na ocasião, houve distribuição de material educativo com orientações sobre os temas abordados. Também na Unidade Mário de Souza, foi realizada uma palestra pela enfermeira Natália Oliveira Pereira Rodrigues, que destacou o seu conceito, diagnóstico, tratamento do Alzheimer e alternativas de como lidar com o familiar ou amigo portador de Alzheimer.

TENDA DA SAÚDE NA FEIRA

No próximo domingo (24), a Secretaria Municipal de Saúde promove mais uma atividade de campo da campanha Fevereiro Roxo. A ação será realizada dentro do Projeto Tenda da Saúde na Feira, que acontece na Feira Livre do Timirim, no horário de 8h às 12h.

Serão distribuídos materiais educativos sobre a doença e haverá orientações à população sobre o Alzheimer e os serviços disponibilizados pela Rede Municipal de Saúde para o tratamento. Será realizada uma abordagem de forma dinâmica com orientações e dicas de como lidar com um parente ou amigo diagnosticado com a doença.

O Mal de Alzheimer provoca a perda progressiva de neurônios em regiões do cérebro que são essenciais para a linguagem, raciocínio e a memória.