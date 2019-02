Fundação Aperam Acesita retorna com a sua agenda cultural

Dando início à agenda cultural, a Fundação Aperam Acesita, recebe neste sábado (16), às 20h, o espetáculo musical ‘Por que a gente é assim?’, uma homenagem do artista Renan Scarpati aos cantores e compositores brasileiros Cazuza e Frejat. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria da Fundação, a R$15 meia entrada/antecipado, ou R$30 no dia/inteira, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h.

No domingo (17), às 16h30 e às 18h*, será a vez da criançada se divertir com o espetáculo Clarinha e ETmoso – Salvando o Meio Ambiente, do grupo Entre Artes. A divertida peça infantil traz o personagem ETmoso, que tenta salvar o planeta terra com sua amiga Clarinha. A classificação é livre, e os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria da Fundação, a R$15 meia entrada/antecipada, ou R$30 no dia/inteira, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h. Somente será aberta a segunda sessão após esgotar os ingressos da primeira sessão.

AGENDA ABERTA PARA ARTISTAS

Com o objetivo de fomentar a cultura local, a Fundação Aperam Acesita mantém sua agenda aberta para artistas interessados em trazer seu espetáculo para o espaço cultural. Podem ser inscritas apresentações diversas, incluindo shows, espetáculos de teatro, dança e exposições. Os interessados devem fazer contato por meio do telefone 31 3849.7744.