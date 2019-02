Fundação Aperam e Senar promovem curso de produção de salgados para festa

Na última semana, o Centro de Educação Ambiental da Aperam, o Oikós, recebeu pela primeira vez o curso de Produção Artesanal de Salgados e Doces de Festa. A iniciativa, foi uma parceria da Fundação Aperam Acesita, juntamente com a Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano e Senar. Ao todo, oito alunos, entre produtores rurais e familiares de produtores do Cocais, zona rural de Coronel Fabriciano, aprenderam técnicas para a produção de doces e salgados para festas com a instrutora Selma de Deus.

De acordo com a instrutora, o curso pode ajudar na renda familiar daqueles que tiverem o interesse de investir na produção comercial de doces e salgados. “Este curso foi implementado ano passado pelo Senar, e tem feito muito sucesso, uma vez que era uma ânsia dos produtores rurais em aprender novas técnicas gastronômicas e gerar mais uma fonte de renda”, destaca a instrutora.

Durante o curso os alunos aprenderam a fazer salgados diversos, como coxinha, enroladinho, rissole, empada, quibe assado, entre outros. Na parte de doces, foi ensinado as técnicas dos tradicionais das festas infantis, como brigadeiro, olho de sogra, beijinho e pé de moleque.

Participante dos cursos do Senar, Eliane Santos é cabeleireira mais sempre vislumbra novas oportunidades por meio das capacitações do Senar. “Eu já fiz o curso de Turismo Rural, e agora me interessei por esse de produção de salgados e doces vendo novas possibilidades de negócio em atuar mais onde eu moro que é a Serra dos Cocais”, pontua a aluna.

Segundo a coordenadora de projetos da Fundação Aperam Acesita, Juliana Jácome, diversos cursos ainda serão ministrados este ano em parceria com o Senar. “Todos os anos desenvolvemos junto aos nossos parceiros, cursos voltados para os produtores rurais como forma de fomentar o empreendedorismo local e gerar novas fontes de renda”.

“A Secretaria de Governança do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura motivou junto aos seus parceiros a participação dos moradores de Serra dos Cocais com objetivo de qualificação para potencializar o espírito empreendedor, geração de renda e diversificação de ofertas de produtos de gastronomia para potencializar o turismo local”, destacou a gerente de Empreendedorismo e Geração de Renda da prefeitura de Coronel Fabriciano, Andreia Botelho.