Gerente de Comunicação da Usiminas é a nova diretora da Aberje MG

A gerente geral de Comunicação Corporativa da Usiminas, Ana Gabriela Dias Cardoso, é a nova diretora regional da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial – Aberje Minas Gerais. A executiva acaba de assumir o cargo até então ocupado pelo Coordenador Institucional de Relações com a Mídia e de Conteúdo da FCA Group, Roberto Baraldi. Entre as funções da posição estão liderar ações locais da entidade e fazer a gestão de dados sobre a atividade de comunicação em empresas e instituições do Estado.

Entre outras habilitações, Ana Gabriela é formada em Relações Públicas pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG) e em Jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte. É pós-graduada em Comunicação e Gestão Empresarial, pela PUC; em Gestão com Ênfase em Marketing e em Gestão Responsável para a Sustentabilidade, ambas pela Fundação Dom Cabral. Fez ainda o curso internacional em Comunicação Empresarial pela Syracuse University, dos EUA. Com passagem também pela Gerdau, onde ocupou o cargo de gerente de Comunicação e Relações Institucionais, foi eleita no ano passado como “Comunicadora do Ano” pela mesma Aberje.