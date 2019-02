Hospital Márcio Cunha forma nova turma de residentes

O Hospital Márcio Cunha (HMC), administrado pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX), comemora a formação de 31 médicos pelo Programa de Residência Médica. A formatura reconheceu e homenageou os profissionais, agora especialistas nas áreas de: Anestesiologia; Cirurgia Geral; Clínica Médica; Pediatria; Ginecologia e Obstetrícia; Medicina da Família e Comunidade; Neonatologia, Ortopedia e Traumatologia; Radiologia e Diagnóstico por Imagem e Radioterapia.

Para o superintendente corporativo de estratégia e inovação, Josiano Gomes Chaves, o programa permite a permanência de mais profissionais na região, possibilita uma troca de experiência que beneficia tanto a instituição quanto o residente e engrandece o vínculo acadêmico da FSFX elevando a qualidade técnica e humana dos profissionais. “A residência do HMC, permite uma troca de experiência entre a instituição e esses novos profissionais. Ela contribui para a formação dos médicos, e em troca, a instituição ganha em inovação e novos projetos. Esse conjunto propicia ainda mais benefícios para a comunidade”, ressalta Josiano.

Para Ary Fraga, médico que formou na residência em Radioterapia do HMC, a experiência de participar do programa foi muito enriquecedora e marcou sua carreira. “Após quatro anos de formado na faculdade de medicina, vim para Ipatinga e me deparei com um hospital com uma estrutura fora do contexto nacional e podendo se equiparar aos de alto padrão de grandes capitais. O Hospital Márcio Cunha consegue ofertar sua alta tecnologia aos seus paciente oncológicos do SUS de forma que seguramente eles obtenham um menor efeito colateral durante e após seu tratamento. Poder aprender tudo isso durante a residência e ter a oportunidade de acompanhar diariamente profissionais tão capacitados foi muito importante para o meu desenvolvimento como médico”, conta Ary.

NÚMEROS

Em 2018, os números da residência do HMC foram expressivos. Foram disponibilizadas 12 especialidades médicas, a um total de 69 médicos residentes. Esses números são fundamentais para fortalecer a cultura de ensino de pesquisa do hospital e mostrar o quanto os profissionais do corpo clínico estão envolvidos na assistência segura e de qualidade voltada aos pacientes da Usisaúde, do Sistema Único de Saúde (SUS) e demais convênios.

ENTENDA A RESIDÊNCIA MÉDICA

O Programa de Residência Médica do HMC conta atualmente com 15 especialidades, com duração entre dois e três anos. Destinados aos profissionais graduados em Medicina, oferece os cursos de Anestesiologia, Cirurgia Geral, Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Medicina de Família e Comunidade, Ortopedia e Traumatologia, Pediatria, Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Radioterapia, Cancerologia Clínica, Cardiologia, Medicina Intensiva, Nefrologia, Neonatologia e Área Básica em Cirurgia Geral.

Todos os residentes recebem uma bolsa mensal, realizam plantões e cumprem carga horária semanal de 60 horas, envolvendo disciplinas teóricas e práticas. Dentro dessa rotina, também estão inclusos o atendimento em ambulatórios e a realização de procedimentos cirúrgicos, que são sempre monitorados pelos médicos preceptores.

AMPLIANDO O ALCANCE

Em 2018 foi a vez do Hospital de Cubatão (HC), administrado pela FSFX, receber a aprovação do seu Programa de Residência Médica pelo Ministério da Educação (MEC). Neste ano, serão ofertadas vagas para as especializações em Ginecologia e Obstetrícia; Pediatria; Ortopedia e Traumatologia; Clínica Médica e Cirurgia Geral.