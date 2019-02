Instituto Cenibra reforça investimento na Educação de Belo Oriente

Nesta semana os produtores do Projeto Família que lê, realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, via Ministério da Cidadania, com patrocínio da Cenibra, iniciaram as atividades de 2019 em Belo Oriente. Foram realizadas ações de assessoria em relação às normatizações da Secretaria Municipal de Educação, finalizando os estudos coletivos fundamentais para os documentos PPP e Regimento Escolar. Trata-se de material necessário para o planejamento do inicio do ano letivo – adequados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e ao Currículo Referência de MG.

“Apresentamos este material em uma agenda personalizada entregue aos pedagogos, diretores e vices diretores, com orientações sobre os anexos e, ainda esta semana, entregaremos pessoalmente a todos os 508 servidores municipais da educação, nas 14 escolas municipais” declara Marli Andrade, responsável pelo Projeto Família que lê.

O Projeto, que em edições anteriores trabalhou o sistema educacional, crianças e jovens, agora expande o foco para a Família. A iniciativa reforça a importância da leitura como instrumento de desenvolvimento.

Também na área de educação em Belo Oriente, o Instituto Cenibra mantém a parceria com o Núcleo de Empreendedorismo Juvenil (NEJ). A proposta é formar gratuitamente jovens de Belo Oriente (sede e Distritos) desenvolvendo capacidades empreendedoras e conhecimentos de administração.

As iniciativas contribuem para a melhoria efetiva de indicadores de educação de desenvolvimento de Belo Oriente. O Projeto Família que lê, em suas edições anteriores (Criança e Jovem que lê) possibilitou melhoria do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) no município. Já o NEJ, desenvolve competências necessárias para o enfrentamento e superação dos desafios da juventude em suas diversas dimensões (profissional, pessoal, social e familiar), além de promover a formação do sujeito empreendedor, ético e consciente da sua responsabilidade social.

“A atuação do Instituto Cenibra evolui cada vez mais, de forma a se integrar às comunidades conforme as possibilidades e responsabilidades da iniciativa privada. Parceria é um conceito chave para alcançarmos a transformação social tão almejada”, avalia Leida Hermsdorff Horst Gomes, Coordenadora de Comunicação Corporativa e Relações Institucionais, também responsável pelo Instituto Cenibra.