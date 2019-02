Ipatinga alinha ações para ampliação da Educação em Tempo Integral

Uma reunião administrativa foi realizada pela Secretaria de Educação de Ipatinga, na tarde de quinta-feira (14), no auditório do Campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG), para definição de medidas relacionadas com o ano letivo de 2019. Participaram todos os diretores de escolas da rede municipal eleitos para o triênio 2019/2021. Entre os pontos mais importantes abordados constam orientações quanto às aulas da educação em tempo integral, com início previsto para o dia 11 de março.

Além dos educadores, também participaram da reunião representantes das Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social, Controladoria-Geral e membros do Conselho de Educação.

A secretária de Educação, Eva Sônia, explicou que o encontro teve o objetivo também de proporcionar maior integração da pasta com outras que têm atividades relacionadas com os projetos a serem executados durante o ano.

“Temos alguns projetos desenvolvidos em conjunto com as demais secretarias como, por exemplo, na área da saúde. O público-alvo são as crianças, e nós lidamos diariamente com 22 mil alunos da rede pública. Por isso a necessidade da parceria entre as secretarias. Nesta reunião estamos alinhando detalhes importantes acerca desses projetos”, disse a secretária.

TEMPO INTEGRAL

Neste ano, dentre os principais avanços na Educação proporcionados pelo atual governo está a ampliação do número de alunos para a escola de tempo integral, que funcionará de 7h às 17h. De 1.500 estudantes, o município saltou para mais de 5.000 contemplados nessa modalidade de ensino.

Sobre a educação em tempo integral, Eva disse que na reunião foram discutidos os ajustes finais para o início das aulas, que acontecerá após o feriado de carnaval.

“Passamos para os diretores como será o funcionamento das aulas, como será o uso dos espaços fora da escola e também o transporte público para conduzir os estudantes até esses locais. Tudo preparado com muito amor e carinho para o próximo dia 11 de março”, assegurou.