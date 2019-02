Ipatinga sem ligação aérea. Aeroporto deve voltar a operar precariamente só nas próximas semanas

WILLIAM SALIBA – TÓPICOS – 14/02/19

Lideranças se mobilizam por retomada de voos e segurança no aeroporto

A falta de manutenção da pista do Aeroporto Regional do Vale do Aço fez com que a Azul Linhas Aéreas suspendesse temporariamente os voos entre Ipatinga e Belo Horizonte. Acionado pelo presidente da Fiemg-Regional Vale do Aço, Flaviano Gaggiato, o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, Flávio Roscoe, levou hoje (14), pessoalmente, o assunto ao governador Romeu Zema solicitando uma urgente solução. Membro da Agenda de Convergência do Vale do Aço, o deputado Celinho do Sinttrocel também esteve nesta quinta-feira com o Secretário de Estado da Infraestrutura, Marco Aurélio Barcelos e com o subsecretário Diogo Oscar para discussão de providências a curto prazo.

PALIATIVO

Celinho saiu otimista da reunião. O secretário da Infraestrutura já solicitou que o DEER-MG faça o levantamento das obras emergenciais que deem condições de pousos e decolagens de aeronaves e prometeu anunciar os reparos paliativos até a próxima semana. No entanto, uma solução definitiva será a repavimentação asfáltica da pista, no valor estimado em R$ 9 milhões. Segundo o deputado, isso exigirá no mínimo seis meses, devido aos trâmites de licitação exigidos pela Lei 8666.

SEGURANÇA

Procurada, a Azul Linhas Aéreas se manifestou através de nota, informando que suspendeu suas operações na Região Metropolitana do Vale do Aço por tempo indeterminado. A companhia, que constantemente analisa as condições de infraestrutura dos aeroportos onde opera, identificou que a pista do aeroporto regional, utilizada para pousos e decolagens, não está atendendo aos padrões operacionais da empresa e, por este motivo, decidiu realizar a suspensão. A Azul esclarece também que todos os clientes com voos marcados de ida e volta para Ipatinga serão reacomodados por meio de outros aeroportos ou poderão ter o valor dos seus bilhetes ressarcidos.

DEMANDA

A Azul opera a linha Ipatinga-Belo Horizonte com quatro voos diários de segunda a sexta-feira. No sábado são dois voos e três, no domingo. A taxa de ocupação das aeronaves é de 80% da sua capacidade.

MOBILIZAÇÃO

O prefeito de Ipatinga, Nardyello Rocha, convocou reunião para amanhã (15), às 11h, em seu gabinete, com os demais prefeitos da Região Metropolitana do Vale do Aço e diretores das entidades empresariais da indústria e comércio regionais para discussão do assunto. Também foram convidados os representantes da Azul Linhas Aéreas e da Socicam – empresa que administra o Aeroporto Regional do Vale do Aço.