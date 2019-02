Obras do Campo de Futebol de Braúnas estão sendo finalizadas

Está sendo finalizada neste mês de fevereiro pela Prefeitura de Belo Oriente a tão esperada reforma do campo de futebol do distrito de São Sebastião de Braúnas. As obras de restruturação da arena esportiva era um desejo antigo dos desportistas da comunidade e da cidade.

Na reforma foi contemplada a manutenção do alambrado, colocação de grama, irrigarão e drenagem do campo, além da reforma do vestiário. Ao total, foram investidos R$ 100 mil na obra do novo campo do distrito.

A inauguração do novo campo de São Sebastião de Braúnas será realizada no dia 03 de março, em jogo festivo entre a Seleção de Braúnas contra a Seleção Municipal, durante as comemorações do aniversário de 56 anos de Belo Oriente.

Segundo o prefeito Hamilton Rômulo, que esteve em visita à obra no sábado, 16, dia em que foram colocadas as traves, o novo campo se torna novamente um excelente espaço de lazer para a comunidade. “A entrega do novo campo fortalece o esporte amador de nossa cidade e se torna um espaço para o lazer de nossos munícipes”, salienta o prefeito.

A gestão e conservação do Campo de Braúnas será feita pela diretoria do Braúnas Futebol Clube em parceria com a Administração Municipal. “Acredito que o Warley, como presidente do Braúnas, e representando toda a comunidade realizará um importante trabalho de conservação deste excelente espaço”, afirma Hamilton.