Oficina de Bordado é atração do fim de semana no Contém Cultura em Ipaba

Uma oficina gratuita de Bordado em Ponto Russo movimentou o Contém Cultura no último sábado (23). A aula foi ofertada a 60 alunos divididos nos turnos da manhã e da tarde. Pessoas de todas as idades participaram do curso, ministrado pela Cia. do Ponto Russo, de Pernambuco, com o apoio da Prefeitura Municipal de Ipaba.

No início da semana passada, a oficina já havia sido realizada para outro grupo na sala multicultural e, até à sexta-feira (22), para outras turmas, incluindo o distrito do Vale Verde e povoado de Boachá.

A proponente do Contém Cultura, Luciana Profiro, conta que a oficina foi um sucesso. “Reunimos um público bem diverso no Contém, pessoas de todas as idades muito interessadas nos processos criativos que podem transformar um simples retalho em artesanato”.

Conforme Luciana, a oficina teve como objetivo estimular os alunos a usar a linguagem do bordado, que está em alta, para desenvolver suas habilidades artísticas. “Por meio de linhas e agulhas, os alunos poderão colocar em cena valores que traduzem um pouco a cidade onde moram, sua cultura, sua identidade”.

A esses propósitos, Luciana acrescenta outro, estimular o fortalecimento dos vínculos de amizade entre os participantes do fazer artístico. “Pesquisas comprovam que os trabalhos manuais aproximam as pessoas e fazem com que se sintam melhores umas com as outras. As atividades artísticas proporcionam momentos de descontração, estimulam sensações de bem-estar”, observa.

Para a artesã Eunice Dias, que já conhecia o Ponto Russo, o curso veio trazer novidade. “Eu sabia bordar de modo convencional; agora, com essas agulhas, eu nunca havia feito nada. Elas são bem mais práticas e ajudam a gente a dar um acabamento melhor ao bordado”, compara.

Mariele Rodrigues da Silva Carvalho, 33, disse que gostou muito da sua primeira experiência com o bordado. “Já quero começar a bordar mais e mais, aperfeiçoar as técnicas. Sei que posso ter uma renda extra com essa atividade que, para mim, é nova”, destaca.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Social de Ipaba, Diêgo Reis, disse que o curso veio trazer novas oportunidades para a população do município. “É mais um recurso que passamos a ter para geração de renda”.

Diêgo informou que abriu espaço na Feira da Agricultura para os interessados em dar sequência às atividades de bordado. “Ao todo, cerca de 150 pessoas aprenderam a técnica do Ponto Russo. Se considerarmos que cada uma, é potencial para compartilhar seus conhecimentos com outras três pessoas, em breve, esse grupo de bordado se tornar ainda maior”, enfatiza.

O secretário pensa em animar os artesãos a criar bordados que tenham como tema o Mutum, para que a ave se torne o símbolo oficial de Ipaba, onde fica a Fazenda Macedônia, sede do projeto de reintrodução da ave ameaçada de extinção em seu habitat natural. “É maravilhoso ter o nome do nosso município associado a ícones da natureza, da ecologia, da esperança, por meio de trabalhos criativos como o bordado”, conclui.

O Contém Cultura é patrocinado pela Cenibra, via Lei Rouanet.