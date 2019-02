Parceria entre indústria e academia desenvolve talentos para o mundo

O trabalho de cooperação entre Ternium Brasil e Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) vem rendendo bons frutos. Dois casos recentes mostram como essa vivência pode gerar resultados mundo afora. A estudante Mariana Ribeiro, participante do último processo de estágio de verão da Ternium Brasil, acaba de ser selecionada para implementar na Europa o sistema que simula o processo de sopro dos convertedores.

A Ternium Brasil e a UFMG mantêm acordo de transferência de tecnologia no Laboratório de Simulação de Processos (LaSiP). Durante o período letivo, os estudantes participantes do projeto, com a supervisão do professor Roberto Parreiras, realizam experimentos e simulações, no laboratório, que fica dentro da Universidade, e no período de férias escolares podem participar de estágio de verão em usina da siderúrgica, no Rio de Janeiro.

Mariana Ribeiro embarca para a Áustria nessa sexta-feira (22). Ficará na Universidade de Leoben, considerada o berço da siderurgia moderna, onde irá aplicar o sistema que permite observar a interação entre a escória e o aço, propiciando a simulação de comportamentos importantes para subsidiar os engenheiros nas tomadas de decisões com o objetivo de melhorar a qualidade dos processos metalúrgicos. Durante o período na Europa, ela contará com a consultoria a distância da equipe LaSiP como apoio para implementar o sistema

Nesse processo, Mariana trata a oportunidade que teve na Ternium Brasil como essencial. “Se eu não tivesse entrado no estágio, não faria parte do laboratório e nada disso seria possível. Desde o primeiro contato com a indústria até o know-how, isso só veio graças a Ternium. É o tipo de oportunidade rara e quando surge não podemos deixar passar”.

Outro caso de sucesso foi o da estudante Débora Silveira, premiada no AISTech 2018, um dos maiores eventos de metalurgia do mundo, realizado nos Estados Unidos, com projeto desenvolvido durante seu período de estágio na Ternium Brasil. Intitulado “Modelo de Perdas Térmicas nas Panelas de Gusa entre o Alto Forno e a Aciaria”, os resultados do projeto geraram resultados positivos para as práticas diárias da empresa, aumentando produtividade e qualidade e reduzindo custos dos processos de aciaria.

TERNIUM BRASIL

A Ternium é a maior siderúrgica da América Latina e acionista majoritária da Usiminas. Desde 2017 tem um centro industrial no Brasil, no Rio de Janeiro. A unidade de Santa Cruz (RJ) tem capacidade de produção de 5 milhões de toneladas de placas de aço por ano, com alto nível de sofisticação que atende indústrias nos EUA, México, Brasil e Europa. A unidade da Ternium no Rio de Janeiro é a maior produtora de aço de toda a companhia e gera mais de 9 mil empregos, com segurança e compromisso ambiental e social. Além do Brasil, a empresa conta com outros 16 centros de produção espalhados por 5 países: México, Argentina, Colômbia e EUA.