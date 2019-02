PC de Ipatinga cumpre Mandado de Busca e Apreensão na sede do Industrial Esporte Clube

A Delegacia de Repressão de Crimes Contra o Patrimônio de Ipatinga, cumpriu nesta quarta-feira (27), um Mandado de Busca e Apreensão na sede do Industrial Esporte Clube, no bairro Bom Retiro em Ipatinga.

Foram aprendidos livros de atas, livros contábeis e outros documentos no intuito de coletar informações e elementos que comprovem eventuais desvios e subtração de recursos do patrimônio do clube, praticados pela atual gestão.

A ação foi coordenada pelo delegado João Luiz Martins Barbosa e uma equipe da Polícia Civil. A investigação iniciou se em 2018 após suspeitas de que estaria ocorrendo confusão patrimonial e uso da conta bancária do clube para cobrir gastos pessoais do atual diretor.

A reportagem do CARTA DE NOTÍCIAS tentou contato com a direção do clube, mas devido ao horário não obteve resposta.