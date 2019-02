PMI recebe inscrições para estagiários de nível técnico e superior

Começou no último final de semana e estende-se até o dia 20 de fevereiro o prazo de inscrições para candidatos a um novo banco de reserva de estagiários aberto pela Prefeitura de Ipatinga. Os inscritos ficarão à disposição para seleção em atendimento à necessidade das diversas Secretarias.

Serão selecionados alunos dos cursos de graduação em Administração, Ciências Contábeis e Serviço Social, a partir do 3º período; Direito e Engenharia Civil, a partir do 6º período; Nutrição, Jornalismo, Publicidade e Propaganda para quem estiver cursando o 4º período. As bolsas são de R$ 600.

De nível técnico, podem se inscrever estudantes do primeiro período dos cursos de Administração, Edificações, Informática e Segurança do Trabalho. O valor da bolsa é de R$ 400.

A inscrição será recebida exclusivamente via internet, no endereço eletrônico goo.gl/Rg4joC, correspondente, ao Processo Seletivo de Estágio da Prefeitura Municipal de Ipatinga-MG – Edital 001/2019. Durante o prazo previsto, o estudante com dificuldade de acesso à internet poderá comparecer pessoalmente ao Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos (DERHU), localizado no 3º andar do Prédio da PMI, de 9h às 12h, de segunda à sexta-feira. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 3829-8218, de 9h às 17h.

O PROCESSO

O local, dia e horário da realização das provas serão disponibilizados no endereço eletrônico www.ipatinga.mg.gov.br, link “Diário Oficial”, a partir de 26/02/2019. Os candidatos serão submetidos a uma prova com dez questões de múltipla escolha, constando de conhecimentos básicos do curso de formação e conhecimentos gerais, além de redação. A dissertação será sobre tema da atualidade, sendo atribuída nota zero àquela que estiver fora do assunto proposto. Os itens a serem avaliados são correção, capacidade de estruturação lógica do texto, coerência entre a fundamentação e a conclusão, a clareza da exposição, o domínio da norma escrita do Português e a estética.

A entrevista será realizada após a homologação do processo seletivo e de acordo com a necessidade das unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Ipatinga. Para agendamento da entrevista, será obedecida a ordem de classificação da etapa avaliativa.

Como critério para seleção, será observado o perfil do estudante que melhor atenda às características da vaga e da demanda da unidade requisitante. Os estudantes que forem convidados para entrevista e não forem selecionados permanecerão no banco de dados e poderão ser convidados para novas vagas a serem preenchidas, durante o prazo de validade do processo seletivo.

RESULTADO

O resultado da etapa avaliativa será divulgado no site da Prefeitura, www.ipatinga.mg.gov.br, link “Diário Oficial”, e afixado no quadro de avisos no Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos, no 3º andar do prédio da Prefeitura de Ipatinga, até o dia 12/03/2019.