Prefeitura de Timóteo divulga edital de Novo Processo Seletivo

A Prefeitura de Timóteo divulgou nesta quarta-feira (27), o edital nº 001/2019 do Processo Seletivo para contratação de pessoal por prazo determinado. O período de inscrição será de 7 de março a 10 de abril deste ano. As provas estão marcadas para os dias 11 e 12 de maio.

Ao todo são 140 vagas para cargos de ensino médio completo, ensino técnico e superior. Dez por cento das vagas são reservadas para pessoas com deficiência.

O novo processo será realizado para preencher as vagas de Agentes Comunitários de Saúde (77), Agentes de Combates a Endemias (27), Auxiliar de Enfermagem (4), Entrevistador Social (2), Intérprete de Libra (3), Técnico de Enfermagem (3), Visitador Social (2), Educador Infantil (15), Fonoaudiólogo (2), Professor II (Canto Coral – Programa Humanizar e Creia – 2), Psicólogo (2), Terapeuta Ocupacional (1).

As vagas estão disponíveis em razão de não haver candidato aprovado no Processo Seletivo 002/2018 e foram disponibilizadas por meio da Lei Municipal Nº 3.678 de 07/01/2019. O processo atende ainda as normas estabelecidas na ação judicial nº 0687.14.002871-7.

A inscrição será recebida, exclusivamente, via internet no endereço eletrônico www.imamconcursos.org.br por meio do link correspondente ao Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Timóteo-MG – Edital 001/2019.