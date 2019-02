Prefeitura de Timóteo inaugura Umei do Limoeiro

A Prefeitura de Timóteo vai inaugurar a Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei) Ruimar Bertelli Machado, no bairro Limoeiro, no dia 11 de março, em solenidade a ser realizada às 8h. A unidade representa uma conquista para a área de educação e atende antiga reivindicação da comunidade. A obra representa investimento da ordem de R$ 800 mil, sendo R$ 613 mil do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e R$ 200 mil de recursos próprios do município.

A Umei atenderá 65 crianças, na faixa etária de 04 meses a 3 anos e 11 meses. Deste total, 45 vagas serão destinadas ao atendimento da lista de demanda reprimida de 2018, registrada pela Creche Comunitária Criança Esperança. As inscrições para as demais vagas foram abertas nesta quarta-feira (27) e prosseguem até o dia 1º de março, devendo ser realizadas pessoalmente na Umei, localizada à Rua Jacarandá, nº 91, no horário de 8h às 11h e de 14h às 17h.

É necessária a apresentação da documentação das crianças e dos pais ou responsáveis e o comprovante de endereço. Será obedecido o critério de zoneamento que contemplará apenas as crianças dos bairros Limoeiro e Jardim Vitória.

As vagas serão distribuídas através de sorteio na próxima quinta-feira (07), às 14h, na sede da unidade, sendo obrigatória a presença dos pais ou responsáveis. Quem não estiver presente na hora do sorteio, será automaticamente desclassificado. A Umei Ruimar Bertelli tem como coordenadora a educadora Márcia Maria Dias Vieira.

PRÉDIO

A Umei possui área total construída de 564,50 metros quadrados. O prédio possui salas de berçário, martenais (1,2 e 3), cozinha, lavanderia, lactário, de professores, direção/secretaria, depósito, refeitório, anfiteatro externo, banheiros adaptados, espaços solários (para banho de sol) e pátio externo. A unidade recebeu ainda investimentos da ordem de R$ 79,9 mil do Termo de Compromisso do Plano de Ações Articuladas (PAR) do FNDE para aquisição de mobiliário e equipamentos.