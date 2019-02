Projeto da Prefeitura de Belo Oriente beneficia agricultores do município

Implantado pela Prefeitura de Belo Oriente por meio da secretaria municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural em 2018, o projeto de plantio assistido atende em seu programa piloto 12 agricultores do município ligados à agricultura familiar.

Além do acompanhamento na plantação e venda da produção, o “Plantio Assistido”, oferece cursos de capacitação, orienta o produtor rural na busca de linhas de crédito rural e de recursos através do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

Segundo a previsão da secretaria municipal de Agricultura, neste primeiro momento do projeto é que sejam colhidas 161 toneladas nas plantações acompanhadas. São previstas colheitas de banana, mandioca, maracujá e feijão, além de pequenas produções de hortículas.

Para o produtor rural Antônio Augustino da comunidade quilombola de Esperança, que escolheu plantar banana prata, o projeto está sendo de grande importância para o sucesso do plantio. “Estou muito satisfeito com a assistência que me é dada pela Administração por meio da secretaria de Agricultura, principalmente porque estamos no início de nossa produção e colheita”, afirma Antônio.

Diego Lima dos Reis que produz maracujá fala do apoio dado pela Prefeitura através do projeto. “É essencial essa assistência, dando um suporte técnico que o produtor de Belo Oriente nunca teve anteriormente”, pontua o produtor rural que antes de voltar para sua terra tentou a vida como soldador.

MERENDA ESCOLAR

Alguns produtores do “Plantio Assistido” passarão a atender a secretaria municipal de Educação neste ano de 2019, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Em 2018, Belo Oriente atingiu a meta de 30% do programa e o objetivo é aumentar a aquisição de alimentos da agricultura familiar.