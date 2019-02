Regional de Saúde realiza capacitação sobre Tuberculose em Ipatinga

A Regional de Saúde de Coronel Fabriciano, através do seu Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Saúde do Trabalhador (Nuveast), realizará nos dias 14, 15, 21 e 22 de fevereiro, de 8h às 17h, no Auditório do Hospital Municipal Eliane Martins, uma capacitação sobre Tuberculose para médicos e enfermeiros dos 35 municípios que compõe o Território Vale do Aço.

A capacitação faz parte do Plano Regional de controle da Turberculose e tem o objetivo de atualizar os profissionais de Saúde da Atenção Básica e dos Hospitais em Manejo Clínico dos Pacientes com Tuberculose.

O controle da tuberculose é um desafio para a saúde pública. Treze brasileiros morrem em média todos os dias da doença, que registrou 4,5 mil mortes em 2016. Em 2017, foram notificados no país aproximadamente 72 mil casos novos, enquanto em Minas Gerais foram 4.534. A região Metropolitana de Belo Horizonte (MG) concentra, aproximadamente, um terço dos casos do Estado.

Serviço:

Capacitação sobre Tuberculose

Dias: 14, 15, 20 e 21 de fevereiro de 2019.

Auditório do Hospital Municipal Eliane Martins (Avenida Felipe dos Santos, 123, Cidade Nobre, Ipatinga).