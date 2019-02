Sebrae já atendeu mais de 300 mil pequenos negócios em Minas Gerais

Nos últimos cinco anos, 326 mil pequenos negócios mineiros foram atendidos pelo Programa Sebrae na sua Empresa. Neste período, atendentes do Sebrae Minas foram pessoalmente até as empresas para realizar diagnóstico do empreendimento e oferecer sugestões de como aprimorar a gestão de cada negócio. Para este ano, a previsão é atender mais de 69 mil Micro e Pequenas Empresas (MPE) e Microempreendedores Individuais (MEI) de norte a sul do estado. Os interessados em receber a visita do Sebrae Minas poderão solicitar o atendimento gratuito pelo 0800 570 800.

O programa de atendimento personalizado surgiu para suprir uma demanda identificada pelo Sebrae em todo o país. “Foi constatado que muitos empreendedores não nos procuravam por desconhecer os serviços oferecidos. Outra razão era a dificuldade que eles têm para se ausentarem de suas empresas, sobretudo os que são MEI. A solução, então, foi levar o Sebrae até o empreendimento, surgindo, assim, o programa de atendimento ativo, que em cada estado está formatado de acordo com as características do público local”, explica a analista do Sebrae Minas Any Myuki.

O Sebrae na sua Empresa tem a participação de 175 atendentes espalhados pelas nove regionais do estado. Durante a visita são coletados dados cadastrais da empresa e do empreendedor, informações sobre a gestão da empresa nas áreas de finanças, mercado, pessoas, inovação e sustentabilidade. Com o diagnóstico são identificadas possibilidades de melhorias e apresentadas, gratuitamente, as soluções que podem contribuir para resultados mais expressivos.

Desde 2015, os atendentes que atuam no programa de visitas do Sebrae Minas contam com um reforço tecnológico para otimizar o trabalho. O questionário aplicado nas empresas, é feito em tablets, por meio de um aplicativo. “O aplicativo trouxe benefícios tanto para os atendentes, que podem realizar o atendimento com maior agilidade, quanto para os empresários, que recebem na hora o diagnóstico com as orientações”, afirma Any Myuki.

A partir de 2017 foram criados encartes temáticos com dicas de gestão específicas para as atividades de alimentação fora do lar, açougue, minimercado, loja de autopeças, oficina mecânica, salão de beleza, varejo da moda, loja de material de construção, farmácia, padaria e mercado pet. “Para este ano, a novidade será a abordagem de teorias e práticas de estratégias digitais que ampliem a visibilidade e aumentem a competitividade dos pequenos negócios”, conta a analista do Sebrae Minas.