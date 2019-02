Senac realiza palestra sobre Gestão Gastronômica e Hoteleira em Fabriciano

O setor de serviços e turismo é hoje um dos principais propulsores da economia do Vale do Aço, entender e se aperfeiçoar neste mercado pode garantir algumas vantagens competitivas em relação aos demais profissionais da área.

Atento a esta demanda, o Senac realiza no dia 19 de fevereiro uma palestra gratuita que irá abordar as questões mais significativas relativas ao segmento de hotelaria e gastronomia. “Será um momento de orientação e troca de experiências” afirma Daniele Moura Soares Farias, diretora do Senac em Coronel Fabriciano. “O palestrante Pedro Oliveira possui muita experiência, inclusive fora do Brasil, e irá abordar questões práticas do dia a dia dos negócios relacionados a hotelaria e gastronomia” completa.

A Palestra Tendências e desafios da gastronomia e hotelaria, acontecerá na próxima terça-feira (19), às 19hs na unidade do Senac em Coronel Fabriciano que fica na rua Albert Scharlet, 303 – Centro. As inscrições gratuitas serão realizadas pelo site cursos.mg.senac.br ou na central de atendimentos do Senac até a data do evento ou enquanto houver vagas.

Mais informações pelo telefone: 31 3841 9650.