Shopping Vale do Aço divulga horário de funcionamento no Carnaval

O Carnaval é um dos períodos mais aguardados do ano, alterando o horário de funcionamento de vários estabelecimentos da cidade, e para estes dias de folia, o Shopping Vale do Aço tem uma programação bem diversificada.

Confira o que abre e o que fecha no Shopping Vale do Aço e programe-se!

O cinema funcionará normalmente todos os dias e a Praça de Alimentação estará aberta ao público das 11h às 22h no domingo (3) e na segunda (4) das 10h às 23h, na terça (5) e quarta-feira de cinzas (6). Já as lojas, ficam fechadas apenas na segunda-feira (4), Dia do Comerciário. Nos demais dias, elas funcionam em seu horário normal. Confira os horários:

Domingo (03/03)

– Praça de Alimentação e Lazer: 11h às 22h

– Cinema: Horário Normal

– Lojas: 12h às 18h

– Consul: 9h às 18 h

Segunda-feira (04/03)

– Praça de Alimentação e Lazer: 11h às 22h

– Cinema: Horário Normal

– Lojas: Fechadas.

– Consul: Fechada

Terça-feira (05/03)

– Praça de Alimentação e Lazer: 10h às 23h

– Cinema: Horário Normal

– Lojas: 10h às 22h

– Consul: 8h às 22h

Quarta-feira de cinzas (06/03)

– Praça de Alimentação e Lazer: 10h às 23h

– Cinema: Horário Normal

– Lojas: 10h às 22h

– Consul: 8h às 22h