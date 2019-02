Shopping Vale do Aço recebe Art’Vitrola em noite de clássicos

O Shopping Vale do Aço recebe na noite desta quarta-feira (13), na praça de alimentação, o projeto Art’Vitrola, que traz interpretações que atravessam eras, recriando o clássico com suas leituras de obras pilares. Muito além de Mozart e Beethoven, o público poderá ouvir grandes clássicos da música internacional e nacional. Beatles, Engenheiros do Hawaii e Elis Regina. Um túnel do tempo que vai desde os anos 50 até os atuais.

SHOW DO ROUPA NOVA

Em 2018 o Art’Vitrola realizou a abertura do show para o grupo Roupa Nova, dando mais um passo de destaque em sua carreira. Uma nova fase celebrada por artistas que se dedicam constantemente a melhoria da sua qualidade sonora e ao resgate do que há de melhor na história da música.

PROJETO ART’VITROLA

Iniciado em dezembro de 2012, com a união profissional dos músicos Gustavo Guimarães e Viviane Ramalho, originários de outros projetos musicais. Gustavo desenvolveu diversos trabalhos como guitarrista se envolvendo com bandas locais, e Viviane como backing vocal em estúdios e bandas, destaque para o seu último trabalho com a dupla Relber & Allan. A ideia do Art’Vitrola veio de uma análise do cenário musical no Vale do Aço e, partindo desse diagnóstico, montaram um repertório singular que poucos músicos se dedicam a tocar.

Serviço:

Happy Hour – Art’Vitrola

Data: 13/02

Horário: 19h00

Local: Praça de alimentação

Show gratuito