Shopping Vale do Aço tem programação diversificada para o carnaval

O Shopping Vale do Aço está com uma programação diferenciada para o período do carnaval, e já começa neste domingo (24), às 15h, com um bailinho infantil. A festa é gratuita e acontece próximo ao restaurante Giorgio Gastrô. Os pais podem levar os filhos fantasiados para curtir o bloquinho com música ao vivo das tradicionais marchinhas de Carnaval.

Na sexta-feira, dia 1º de março, a partir das 19h, acontece um esquenta de Carnaval na Praça de Alimentação com direito a músicas de escola de samba e passistas. Durante o baile, as crianças podem se divertir em uma Oficina de Máscaras, das 14h às 20h. As turmas têm duração de 50 minutos e começam de hora em hora. Para participar, basta inscrever-se no SAC.

No sábado (2), às 17h, é a vez da criançada curtir a folia em mais um bailinho com banda ao vivo. E pra fechar a folia, no domingo (3), às 15h, também tem bailinho para os dogs. Toda a família poderá se divertir na companhia do seu cãozinho de estimação. O bailinho é a caráter e os doguinhos que não têm fantasia podem pegar emprestado na Pet Shop Petico.

Toda a programação é gratuita, aberta ao público e a concentração é sempre no segundo piso, próximo ao restaurante Giorgio Gastrô, exceto o esquenta que será na Praça de Alimentação. A programação completa e mais informações estão disponíveis no site do Shopping Vale do Aço.

Serviço:

Bailinho Infantil de Carnaval

Data: 24/02

Horário: 15h

Local: Segundo Piso, próximo ao Giorgio Bistrô

Entrada gratuita

Oficina de Máscaras

Data: 1º/03

Horário: 14h às 20h (com turmas de hora em hora)

Local: Segundo Piso, próximo ao Giorgio Bistrô

Entrada gratuita

Esquenta de Carnaval

Data: 1º/03

Horário: 19h

Local: Praça de Alimentação

Entrada gratuita

Bailinho Infantil de Carnaval

Data: 02/03

Horário: 17h

Local: Segundo Piso, próximo ao Giorgio Bistrô

Entrada gratuita

Bailinho do Bolacha

Data: 03/03

Horário: 15h

Local: Segundo Piso, próximo ao Giorgio Bistrô

Entrada gratuita