Teatro Zélia Olguin recebe espetáculo ‘Mariana Catibiribana’

O Teatro Zélia Olguin, recebe no próximo dia 17 de fevereiro, às 17h, o espetáculo ‘Mariana Catibiribana’, uma produção da Socialyte que traz o encanto do saber proporcionado pela magia das letras com a atriz Chrika de Oliveira.

O espetáculo conta a historia de Mariana, uma alegre garotinha que conta com a ajuda da fada Lê para entender melhor a origem das histórias e lendas, através das palavras. E essa viagem será divertidíssima, pois muitas brincadeiras farão parte desse belo espetáculo teatral onde a língua pode enrolar e as histórias e o oceano vão se cruzar.

De acordo com a produção do evento, esse é um espetáculo para a família inteira e faz parte do Festival de Verão que é promovido pelo Instituto Usiminas.

Serviço:

Mariana Catibiribana

Local: Teatro Zélia Olguin/Bairro Cariru

Data: 17/02

Hora: 17h

Ingressos: R$ 15,00 (Até duas horas antes do espetáculo)

Informações: 3822-3031