Timóteo adota novo sistema na transferência de recursos para as escolas

Durante reunião com os diretores das escolas municipais de Timóteo, o prefeito Douglas Willkys e o vice-prefeito e secretário de Educação, José Vespasiano Cassemiro, o Professor Vespa, foi oficializada a mudança na forma de repasses de recursos próprios do Município para as unidades escolares por meio do Programa de Gestão Financeira Educacional (PGFE). O secretário municipal de Fazenda, Anderson Lopes também participou da reunião, assim como o gerente de Governança do Banco do Brasil, Marcus Rocha Dias e a gerente geral da agência Santa Cecília do banco, Darci das Graças.

Os diretores das escolas municipais receberam cartões eletrônicos do banco que passarão a ser utilizados nas despesas do dia a dia das instituições. Anteriormente os repasses do Município para as escolas eram feitos por meio de cheque ou transferência bancária.

Com a mudança os recursos passam a ser depositados diretamente nas contas das escolas, otimizando o processo e gerando economia de mais de R$ 20 mil por ano só em tarifas bancárias. Timóteo é o primeiro município em Minas Gerais a adotar esse sistema de gestão.

A mudança traz agilidade, segurança e transparência no procedimento, na avaliação do prefeito Douglas Willkys. “Toda essa economia será revertida para o próprio caixa escolar”, disse o prefeito, lembrando que medidas simples, como essa adotada pela Administração Municipal, trazem economia para os cofres públicos.

Para a diretora da Escola Municipal Infantil João Bolinha, do distrito de Cachoeira do Vale, todo o dinheiro que entra no caixa escolar faz diferença, se referindo ao fato de que a mudança na forma de transferir os recursos vai gerar economia e essa economia será revertida para as próprias do município.