Timóteo publica edital para seleção de estagiários

A Prefeitura de Timóteo publicou nesta quinta-feira (28), o edital nº 001/2019 que torna público o processo seletivo simplificado para o provimento de vagas existentes e formação de cadastro de reserva de estágio remunerado (ou não) para estudantes de nível médio e superior.

O edital tem por base a Lei nº 3,670, de 5 de dezembro de 2018, de autoria do vereador e atual presidente da Câmara Municipal, Professor Diogo Siqueira. O objetivo da iniciativa é democratizar o acesso de estudantes para realizar estágio na Prefeitura. A lei foi sancionada pelo prefeito Douglas Willkys por acreditar que o serviço público tem obrigação dar oportunidades iguais a todos.

Para participar o estudante tem que estar devidamente matriculado em instituições de ensino público e/ou privado reconhecidas pelo Ministério da Educação. No caso do nível médio ou técnico o estágio para estudantes é a partir do 2º ano e nível superior, a partir do 5º período. Para acompanhar o processo foi nomeada uma Comissão de Gestão de Estagiários formada por servidores das Secretarias de Governo e Comunicação Social e de Administração.

A pré-inscrição pode ser feita gratuitamente exclusivamente pela internet (www.timóteo.mg.gov.br), entre os dias 1º e 8 de março. O candidato deverá preencher uma única via e imprimir o formulário. Em seguida o candidato deverá entregar a ficha de pré-inscrição juntamente com documentos comprobatórios, no período de 11 a 13 de março, na Gerência de Recursos Humanos (Avenida Acesita, 3.230, bairro São José), entre 12h30 às 17h. O resultado do processo de seleção será divulgado no dia 20 de março por meio do site da prefeitura.

Os candidatos classificados serão convocados por ordem de classificação de acordo com a necessidade de órgão, departamento ou setor da Prefeitura de Timóteo. Das vagas disponibilizadas serão reservadas 5% para pessoas com deficiências e 10% para candidatos negros.

CRITÉRIOS

A seleção será feita em três etapas: pré-inscrição; entrega e validação de documentação apresentada; e convocação dos candidatos para entrevistas atendendo a necessidade da prefeitura.

Para fins de classificação a análise de pontuação compreenderá a soma de pontos que leva em conta o período estudado; certificado de informática básica ou avançada, cursos de aperfeiçoamento na área correlacionada, entre outros.

Outras informações sobre o edital podem ser obtidas em http://www.timoteo.mg.gov.br/adminsite/arquivos/Imprensa/DownloadsDiversos/A0010587.pdf