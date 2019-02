Timóteo realiza Dia D Municipal contra o sarampo no sábado

No próximo sábado (16), a Secretaria de Saúde de Timóteo realiza o Dia D Municipal de mobilização contra o sarampo, com a aplicação da dose da vacina Triviral, que protege ainda contra caxumba e rubéola. Além de reforçar o calendário vacinal de rotina, a mobilização fará a atualização dos cartões de vacina, oferecendo outras imunizações que não estiverem em dia.

A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde visa reduzir os riscos do aparecimento da doença no município, em função do registro de casos suspeitos na região, ainda sob investigação. Em 2016, o Brasil recebeu o certificado de erradicação do Sarampo.

O sarampo é uma doença viral e altamente contagiosa e a única forma de prevenção é através da vacinação. O público alvo do Dia D Municipal será crianças a partir de 1 ano de idade até adultos com 49 anos. A Secretaria de Saúde disponibilizou 45 profissionais para trabalharem durante a mobilização em nove unidades de saúde, de 8h às 17h

O sarampo pode apresentar sintomas como febre alta, tosse, corrimento nasal, conjuntivite e manchas avermelhadas no corpo. Em cerca de 30% dos casos podem ocorrer complicações como cegueira, pneumonia, encefalite ou mesmo óbito. A doença é transmitida facilmente por tosse e espirros.

Na faixa etária, de 15 meses a 29 anos é necessário ter duas doses da Triviral. Já entre 30 e 49 anos é necessária apenas uma dose. Todos os profissionais de saúde, professores, motoristas, independentemente da idade, devem apresentar duas doses da Triviral no cartão. Em 2018, foram vacinadas aproximadamente 6.000 pessoas contra sarampo dentro do calendário de rotina.

UBS

As unidades básicas de saúde que participarão do Dia D Municipal contra o sarampo são: João XXIII; Primavera; Sede; Alegre; Limoeiro; Macuco; Cachoeira do Vale; Timotinho e Ana Moura.