Timóteo recebe credenciamento do Circuito Mata Atlântica de Minas

O município de Timóteo obteve o credenciamento da Agência de Desenvolvimento Turístico do Circuito Mata Atlântica de Minas relativa à participação no Programa de Regionalização do Turismo em 2018. O programa é desenvolvido pela Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais (SETUR). A boa notícia foi oficializada pela Agência à Secretaria de Turismo de Minas Gerais em correspondência encaminhada à Comissão do ICMS Turístico em janeiro.

“A confirmação de nossa participação no programa e de que o município cumpriu as exigências estatutárias firmadas com a Agência de Desenvolvimento Turístico do Circuito Mata Atlântica de Minas no ano passado nos habilita a receber repasses do ICMS Turístico”, explica o gerente de Desenvolvimento Econômico da Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Timóteo, Hiler Félix.

A certificação contribui também para dar maior credibilidade aos projetos turísticos a serem desenvolvidos em parceria com os entes federativos, entidades e iniciativa privada.