Projeto Torcida Limpa recebe o Prêmio Telê Santana na categoria Fair Play

Os executivos da Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC), Kazuhiro Egawa, presidente do grupo para as Américas, e Yuichi Akiyama, presidente da companhia para o Brasil, estiveram presentes, ontem (9/2), na entrega do Troféu Telê Santana para receberem o prêmio na categoria Fair Play. A companhia, que patrocina o Ipatinga Futebol Clube (IFC), adotou o projeto Torcida Limpa, que distribui sacolinhas plásticas entre os torcedores para coleta do próprio lixo. Um show de educação e gentileza no estádio. Fãs de futebol, os japoneses – que estão à frente de um dos maiores grupos siderúrgicos do mundo e que em Minas Gerais são donos da Usiminas – aproveitaram a noite para encontrar figuras do esporte como Toninho Cerezo e Mano Menezes. Kazuhiro Egawa agradeceu em português e dividiu a premiação com os torcedores do IFC.

TORCIDA LIMPA ENTUSIASMA PÚBLICO PRESENTE NO IPATINGÃO

O Campeonato Mineiro de Futebol mal começou, mas podemos dizer que o estado já tem um campeão em bom exemplo: o Ipatinga Futebol Clube (IFC). Apesar do desempenho do time do Vale do Aço – que perdeu por 3 a 2 para o Nacional de Muriaé, na estreia do Módulo II, no dia 9 de fevereiro – os torcedores deram um show de educação e civilidade. Menos de uma hora após o fim dessa partida, o Estádio Municipal João Lamego Neto (Ipatingão) já estava completamente limpo. Nada de embalagens de comidas, copos de plástico, latinhas ou tocos de cigarros espalhados pelo chão, largados nas arquibancadas ou no gramado.

Na estreia, o “Tigre de Aço” distribuiu cerca de 1.200 sacolas plásticas aos torcedores de ambos os times que compareceram ao estádio. A ação, que se repetirá em todos os jogos disputados pelo IFC no Ipatingão nesta temporada 2019 do estadual, é parte do projeto Torcida Limpa, realizado pelo segundo ano consecutivo pela Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC), patrocinadora do time. A iniciativa conta com a parceria da prefeitura de Ipatinga, responsável pela destinação adequada do lixo acomodado nas sacolinhas plásticas.

A torcida aderiu em massa à proposta, que desde 2018 fortalece ainda mais os laços entre a Nippon Steel e a comunidade ipatinguense. Hashtags sugeridas nas sinalizações dentro do estádio – #jogolimpo e #soutorcidalimpa – incentivam os torcedores a registrarem suas fotos e a multiplicarem o bom exemplo também nas redes sociais. O sucesso da primeira edição foi tanto que o projeto foi reconhecido na categoria Fair Play no 18º Troféu Telê Santana. A cerimônia de premiação aconteceu no dia 13 de fevereiro, no Mineirão, em Belo Horizonte.

“No Japão, as pessoas têm a consciência de contribuir para deixar limpa a cidade em que vivem. Então, começamos com este projeto, a compartilhar este bom hábito com os brasileiros. E isto é também um dos pontos altos do Torcida Limpa: brasileiros e japoneses unidos em um projeto que dá bons frutos”, avalia o presidente no Brasil da NSSMC, Yuichi Akiyama. Para ele, o Torcida Limpa celebra, também, o encontro de valores, iniciado há mais de 60 anos com a construção da Usiminas e da cidade de Ipatinga, entre as culturas brasileira e japonesa.

Cristiano Araújo, presidente do Ipatinga Futebol Clube considera que“o Torcida Limpa contribuiu para valorizar ainda mais a marca do Ipatinga Futebol Clube. Os torcedores foram simpáticos aos japoneses, gostaram da campanha e participaram. Agradeço muito pelo reconhecimento do Troféu Telê Santana, que tem grande importância e credibilidade no futebol mineiro”.

RESULTADOS

Na primeira edição, foram distribuídas cerca de 8.500 sacolas plásticas para que cada torcedor pudesse recolher o seu lixo ao final das partidas, impactando em torno de 20 mil espectadores. Incentivados pela mascote do clube, ao longo de quatro jogos realizados no Estádio do Ipatingão em 2018, os participantes ajudaram a coletar mais de 40 quilos de lixo.

O projeto Torcida Limpa foi inspirado na mobilização dos japoneses durante a Copa do Mundo de 2014. Após a derrota para a Costa do Marfim, a torcida nipônica deu um show de educação, ajudando a coletar e ensacar o lixo produzido por eles durante a festa nas arquibancadas. Apaixonados pelo futebol, assim como os brasileiros, os japoneses adotam posturas de não violência e gentileza nos estádios, além de respeito aos locais reservados a pessoas com necessidade especiais.