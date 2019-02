Turismo de Fabriciano incentiva adesão ao Cadastur

A Secretaria de Governança do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura de Coronel Fabriciano, em parceria com o Conselho Municipal de Turismo (Comtur), intensifica a campanha para incentivar as empresas ligadas ao setor se oficializarem no Cadastur. O cadastro é gratuito e pode ser feito online no site www.cadastur.turismo.gov.br. A gerência de Turismo, situada no Centro, também oferece suporte para tirar dúvidas e auxiliar no cadastro.

O Cadastrur é um sistema de cadastro nacional de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor de turismo, tais como guias turísticos, hotéis, bares, restaurantes, agências de turismo etc. O objetivo é incentivar a legalização e profissionalização constante daqueles que atuam no setor. Além de ser uma fonte de consulta para o turista, com informações atualizadas e seguras de profissionais, equipamentos e serviços qualificados. O programa é executado pelo Ministério do Turismo, em parceria com os municípios.

A gerente de Turismo da Prefeitura de Fabriciano, Betinna Tassis, explica que o Cadastur é exigência do governo Federal para algumas atividades, visando segurança tanto do profissional quanto do turista. Mas ela frisa que o cadastro traz inúmeros benefícios para o setor. “Este banco de dados permite ao poder público conhecer melhor a realidade do segmento, buscar ações para profissionalização de quem já atua ou quer atuar na área e, principalmente, traçar estratégias para desenvolver o potencial turístico de Fabriciano, gerando emprego e renda na cidade”, informa Betinna Tassis.

BENEFÍCIOS PARA QUEM CADASTRAR

O cadastro garante diversas vantagens e oportunidades de negócios aos seus cadastrados. Dentre os benefícios, incentivo a participação em programas e projetos do Governo Federal; participação de programas de qualificação promovidos pelo Ministério do Turismo e pela Prefeitura de Fabriciano; acesso a financiamentos por meio de bancos oficiais; apoio na organização de feiras e eventos e visibilidade do seu negócio no site do Cadastur e Viaje Legal (governo Federal ) e da Prefeitura.

Conforme as Leis Federais 11.771/08 e 8.623/93, o cadastro é obrigatório para as seguintes atividades: Acampamento Turístico; Agência de Turismo; Guia de Turismo; Parque Temático; Organizadora de Eventos; Meio de Hospedagem e Transportadora Turística. O cadastro é opcional para: Restaurante, Cafeteria, Bar e Similares; Parque Aquático e Empreendimento de Lazer; Locadora de Veículos para Turistas; Empreendimento de Apoio ao Turismo Náutico ou a Pesca Desportiva; Prestador de Infraestrutura para Eventos e Centro de Convenções.

Serviço:

Link: https://cadastur.turismo.gov.br/hotsite/

Secretaria de Governança do Desenvolvimento Econômico Turismo e Cultura

Rua Dr. Querubino, número 342 (Galeria Fabriciano Mall).

Atendimento: segunda a sexta-feira, 9h às 18h. Telefone: (31) 3841-7739.