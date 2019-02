ÚLTIMA HORA: Governo Federal libera R$ 12 milhões para o Aeroporto do Vale do Aço

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, autorizou no final da tarde desta quarta-feira (20), a liberação de R$ 12 milhões para reconstrução da pista e melhorias no Aeroporto Regional do Vale do Aço. Os recursos virão do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC).

O anúncio foi feito em Brasília, ao governador de Minas Gerais Romeu Zema e aos deputados federais e senadores que integram a bancada mineira no Congresso, com quem o ministro esteve reunido. Os recursos vão permitir o retorno definitivo das operações do aeroporto, que foi interditado ontem (20) pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), por falta de segurança para pousos e decolagens de aeronaves.

Outra medida anunciada será o início dos estudos pelo Ministério da Infraestrutura para inclusão do Aeroporto Regional do Vale do Aço no Plano de Concessões que já prevê leilões de 23 portos, aeroportos e ferrovias nos primeiros 100 dias de governo Jair Bolsonaro. Outra alternativa, será a possibilidade da assistência técnica para a concessão do aeroporto através de Parceria Público Privada.