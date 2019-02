Usiminas lança a sua Universidade Corporativa

(Foto: Leonardo Galvani)

A Usiminas lançou nesta sexta-feira (22), com palestra do filósofo e educador Zeca de Mello, a sua Universidade Corporativa. A iniciativa reúne as diversas ações educativas da empresa, conectadas de forma a contribuir com uma trilha de formação sólida e de qualidade para os cerca de 13 mil colaboradores da Usiminas.

A Universidade Corporativa Usiminas, segundo o diretor corporativo de Desenvolvimento Organizacional e Gestão de Pessoas, Luís Márcio Araújo Ramos, agrega sob um mesmo guarda-chuva todos os treinamentos oferecidos pela empresa em todos os níveis. Além disso, possibilita a oportunidade aos colaboradores de conhecer outros cursos que podem ser feitos livremente e dá ainda acesso a cursos de idiomas, graduação e educação continuada.

O diretor ressalta que o lançamento da Universidade Corporativa traduz o novo momento vivido pela empresa. “Ficar preso aos conhecimentos do passado nem sempre trará a mudança que precisamos para o futuro que buscamos. Para este ano de 2019 teremos novos conteúdos como foco em nosso DNA, além de termos diversas ações que valorizarão o conhecimento rápido e prático do dia a dia”, afirma Luís Márcio.

A Universidade Corporativa Usiminas foi apresentada hoje na sede da companhia, em Belo Horizonte, e nas próximas semanas será lançada nas unidades operacionais de Ipatinga e Cubatão, também com a palestra de Zeca de Mello.