Usiminas oferece melhorias no atendimento aos caminhoneiros

A Usiminas acaba de concluir melhorias no espaço de atendimento aos caminhoneiros, reforçando um dos valores da empresa, as ‘Pessoas’. Desde o início de fevereiro, está em funcionamento o novo escritório no Pátio das Transportadoras para atendimento de entrada e saída de materiais na área da Usina de Ipatinga.

Diariamente cerca de trezentos veículos acessam o pátio da empresa, que, visando otimizar o atendimento e melhorar o ambiente, realizou uma reforma no espaço. A partir da mudança, os motoristas têm acesso a uma sala de espera e atendimento climatizada e sem poluição sonora. O contato agora acontece mais próximo, o que trouxe agilidade ao serviço e reduziu o tempo médio do atendimento de 21 minutos para 7 minutos.

Segundo o gerente de Faturamento da Usiminas, André Gonçalves Pires, a empresa busca sempre desenvolver ações que ofereçam mais qualidade no atendimento e bem-estar às pessoas. “O novo layout no Faturamento foi bem aceito pelos usuários, tanto no que se refere ao atendimento quanto à estrutura física e isto reforça que estamos no caminho certo com as ações desenvolvidas”, afirma André.