Usiminas reúne equipe de vendas em evento na sede da empresa

A Usiminas realizou nesta terça-feira (26), sua Convenção de Vendas integrada. O evento, na sede da companhia em Belo Horizonte, reuniu toda a equipe comercial da empresa e da Soluções Usiminas, além de áreas parceiras como Logística, Supply Chain e Financeiro.

Durante todo o dia, os cerca de 150 participantes da Convenção debateram os desafios da companhia a partir do ponto de vista comercial e também quais as estratégias poderão ser adotadas para que a Usiminas mantenha a trajetória positiva em vendas e resultados operacionais. Temas como satisfação dos clientes, novos mercados, novos produtos e serviços, além do cenário do mercado no Brasil e no mundo foram alguns dos temas abordados no evento.

“A integração das equipes é uma das nossas maiores forças. Estamos presentes na cadeia, não só na produção, mas também na distribuição e no beneficiamento do aço. Trabalhar de maneira integrada nos permite oferecer aos mais variados perfis de clientes produtos de alta qualidade e vai nos permitir alcançar, também, a excelência em serviços”, afirmou, na ocasião, Miguel Homes, vice-presidente Comercial da Usiminas.