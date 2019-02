Usiminas reverte prejuízo em lucro líquido de R$ 401 milhões no trimestre

A Usiminas divulgou o seu resultado operacional do quarto trimestre de 2018, com lucro líquido de R$ 401 milhões no período, reversão frente ao prejuízo líquido de 45 milhões visto nos três últimos meses de 2017. No acumulado do ano, o lucro líquido de R$ 829 milhões é 163% superior à cifra de R$ 315 milhões relatada ao longo de 2017.

O Ebitda (geração operacional de caixa) ajustado totalizou R$ 830 milhões, avanço de 18% em relação ao período de outubro e dezembro do penúltimo ano. O volume de vendas de aço totalizou 1,026 milhão de toneladas nos últimos três meses do ano passado, queda de 7% na comparação anual.

Por fim, destaque para a alta expressiva do Capex (plano de investimentos): de 166%, na base ano a ano, totalizando R$ 241 milhões entre outubro e dezembro de 2018. (Com informações do Money Times)