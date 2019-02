Usipa promove o 5º Encontro da Velha Guarda do Judô

O departamento de Judô Pitágoras/Daido Química/Usipa irá realizar, neste sábado (16), o tradicional Encontro da Velha Guarda do Judô. O encontro é realizado pela quinta vez consecutiva e vai receber mais de 60 judocas, entre atletas, senseis e ex-atletas usipenses.

Há cinco anos, o evento tem alcançado o seu principal objetivo que é promover o encontro entre as diversas gerações do judô presentes no Vale do Aço. Acompanhados pelo coordenador de Judô da Usipa, Hevilmar dos Santos Rocha e pelo técnico Gleyson Ribeiro, os judocas participarão de um treino coletivo, no qual irão realizar as técnica do judô e demonstrações de lutas.

“O Encontro da Velha Guarda é sempre muito esperado pelos judocas da região. Nele, relembramos bons momentos e histórias que estarão sempre marcados em nossas memórias. Nos sentimos realizados em, mais uma vez, promover este evento que reúne grandes nomes do judô do Vale do Aço”, comenta Hevilmar Rocha.

O Encontro da Velha Guarda terá início às 14h com a recepção dos atletas, e logo após os senseis Hevilmar e Gleyson darão início ao tradicional treino no dojô. Os amantes deste esporte podem apreciar o treinamento que será aberto ao público.

JUDÔ DA USIPA

O Judô foi implantado na Usipa na década de 60 por Koremasa Anami e Keiichi Tajiri, precursores da modalidade em Ipatinga. Desde então, o esporte atua na formação de atletas e graduação de faixas-pretas. O objetivo era oferecer uma atividade esportiva aos operários japoneses, atuantes na Usiminas e instalados na região do Vale do Aço.

A filosofia do Judô agrega muitos valores morais na formação da personalidade das pessoas. Interessados em aprender esta modalidade esportiva podem contatar o clube pelo telefone (31) 3801-4375.