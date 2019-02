Usipa realiza ação esportiva no Parque Ipanema

Neste domingo (17), a Associação Esportiva e Recreativa Usipa irá realizar uma ação esportiva no principal ponto turístico da cidade: o Parque Ipanema. Os professores e atletas do clube tricolor irão fazer demonstrações dos esportes existentes no clube. O evento é aberto e gratuito para toda população e irá ocorrer das 8h às 11h30.

A ação tem como objetivo incentivar a prática esportiva como melhoria da qualidade de vida, saúde e lazer. Vão ser disponibilizadas tendas com profissionais especializados para realizar avaliação física (peso, estatura, flexibilidade e força). O evento vai contar ainda com aulas de Fit Dance, Circuito funcional e apresentações dos esportes.

A Usipa é reconhecida como um berço de talentos. Nos seus 60 anos de história, o clube formou grandes atletas que hoje seguem carreira profissional. E é nesse sentido que a ação será realizada.

“Valorizamos os atletas regionais e acreditamos que dar espaço para eles é muito importante para o esporte regional. A Usipa sempre foi referência no esporte e trabalhamos muito para que continuemos sendo o berço destes atletas e que eles possam superar barreiras carregando o nome do Vale do Aço”, declara o gerente de Esportes da Usipa, Nilson Moura de Oliveira.

Programação:

– 08h30 -Apresentação de Fit dance;

– 09h-Apresentações de Futebol e Ginástica;

– 09h30 – Apresentações do Judô e Vôlei;

– 10h -Apresentação de Fit dance;

– 10h30 -Apresentação de Circuito funcional pelos profissionais da Natação;

– 11h -Apresentação de Atletismo;

– 08h às 11h -Avaliação física (peso, estatura, flexibilidade e força).