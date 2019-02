Vereadores do Vale do Aço cobram repasses atrasados do Estado aos municípios

Os vereadores e presidentes das Câmaras Municipais dos municípios que compõem a Região Metropolitana do Vale do Aço voltaram a se reunir, na noite desta terça-feira (19), no plenário da Câmara de Timóteo, para dar sequência ao movimento que visa discutir e cobrar soluções de assuntos relevantes para a região. A vereadora Nacife Menezes, representando a Câmara de Belo Oriente, elogiou a iniciativa, mas fez um alerta para que os vereadores se mobilizem e cobrem uma solução para a falta de repasses constitucionais e convênios atrasados no governo anterior e que ainda estão sendo retidos na gestão do governador Zema.

“Na verdade, nós (Legislativo e Executivo) ainda não sabemos do que está acontecendo. A falta informação deixa todos apreensivos. Deliberamos nesta reunião que vamos agendar uma reunião com o governador Zema, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, para ele explicar a todos nós o que realmente é devido aos municípios. Temos cidades que o ano letivo ainda nem começou justamente pela falta de repasses dos impostos. Isso não é justo”, afirmou Nacife Menezes, que apoia o trabalho conjunto dos vereadores, os primeiros a serem cobrados pelos eleitores pela inércia dos municípios.

Nacife Menezes disse que é a favor de recriar a União dos Vereadores dos Municípios do Vale do Aço, como foi proposto na reunião, que serviu também para discutir outros assuntos. “Os municípios, principalmente os pequenos e que dependem quase exclusivamente dos repasses, estão a ponto de fechar as portas. É função do gestor público cobrar pelo que é direito dos cidadãos, e diante da falta de resposta do governo, queremos que tudo seja regularizado o mais rápido possível quanto ao confisco de dinheiro que é do povo. É nos municípios que moramos e o governo Zema precisa entender isso”, destacou. Os impostos devidos são sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

Na próxima reunião dos presidentes de Câmaras do Vale do Aço, marcada para o dia 18 de março, na Câmara de Coronel Fabriciano, será definido o planejamento da caravana de vereadores que irá até Belo Horizonte, para “cobrar mais respeito e responsabilidade com os cidadãos”. “Não cabe mais espaço para a velha política. O eleitor entendeu isso. O cenário atual exige de todos nós uma política diferente, transparente e voltada para a coletividade. Sabemos que o Estado está quebrado, mas o sacrifício financeiro deve ser de todos e não apenas dos municípios. Vamos provar a força do Legislativo”, concluiu a vereadora Nacife Menezes.

Participaram da reunião em Timóteo, vereadores presidentes das Câmaras de Belo Oriente, Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo, Joanésia, Açucena, Braúna, Marliéria, Jaguaraçu, Ipaba, São João do Oriente, Vargem Alegre e Iapu.