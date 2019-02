WILLIAM SALIBA – TÓPICO – 26/02/2019

O vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brant, estará em Ipatinga nesta quinta-feira (28). A convite dos presidentes da Associação Comercial, Cláudio Zambaldi; e da CDL, José Carlos Alvarenga, Brant participa do Café da Tarde, às 16h, no auditório da Aciapi. O vice-governador abordará temas de interesse da classe empresarial e ouvirá as reivindicações das lideranças do Vale do Aço.