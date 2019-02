Vila Vovô em Belo Oriente recebe obras de estrutura e pavimentação

A comunidade da Vila Vovô em breve receberá o tão sonhado asfalto. A Prefeitura de Belo Oriente por meio da secretaria municipal de Obras finaliza neste mês de fevereiro as obras de estrutura do bairro para dar início à preparação de base e sub-base para a pavimentação asfáltica das ruas.

Já foram realizados os serviços de drenagem e a instalação de meio-fio das ruas Amós, José Fernandes e rua da Paz. Está em fase de finalização da instalação dos paralelepípedos nas ruas Hebreus e Professora Maria do Carmo Soares.

Para o senhor Antônio Leandro, 65, morador do bairro há 13 anos, as obras executadas pela Prefeitura é a realização de um sonho. “Isso está muito bom, fazia muito tempo que esperávamos. Passou muitas administrações e nunca tinha saído e agora a gente está vendo [acontecer]”, disse o morador.

MAIS PAVIMENTAÇÃO

A Administração Municipal também está realizando obras de estrutura e pavimentação nos Bairros Bela Vista e Alex Muller. O objetivo é que estas obras sejam entregues ainda no primeiro semestre de 2019. No bairro Santo Antônio o serviço foi concluído no final do ano passado.