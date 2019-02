Wallace Barreto recebe “Reconhecimento Profissional do Rotary”

WILLIAM SALIBA – TÓPICOS – 22/02/2019

WALLACE BARRETO RECEBE RECONHECIMENTO DO ROTARY

O Rotary Club Ipatinga concedeu ontem (21), o Certificado de Reconhecimento Profissional ao diretor-presidente da WR Construtora, Giganet e Dom The Place, Wallace Barreto. O empresário recebeu também a homenagem como “Profissional Destaque na Comunidade”, pela atuação como empreendedor e pelos serviços prestados ao Vale do Aço.

SERVIÇOS PROFISSIONAIS

O Rotary promove anualmente a premiação dos “Serviços Profissionais” objetivando homenagear colaboradores, empresários, executivos, profissionais liberais e servidores públicos da Região Metropolitana do Vale do Aço. O reconhecimento profissional é concedido aos profissionais que espelham conduta no exercício da profissão e no modelo de responsabilidade, ética e compromisso com a comunidade.

EXEMPLO

De acordo com o diretor de Protocolo do Rotary Club, José Amilar, essa é uma oportunidade de reconhecer e parabenizar os profissionais que se destacam em atividades corporativas da região. “É importante o papel de cada corporação dentro de uma sociedade. Essas se destacaram e são referência para outras companhias regionais”, cita Amilar.

SUCESSO COMPARTILHADO

“Somos muito gratos por esta homenagem. Nos produtos e serviços do Grupo WR, buscamos sempre a excelência, o encantamento e a satisfação dos clientes. Sentimo-nos honrados por poder contribuir com a região do Vale do Aço, gerando emprego para tantas pessoas. À nossa equipe, o nosso muito obrigado por fazer parte deste reconhecimento”, ressaltou Wallace Barreto.